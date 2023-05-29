Несколько детей упали в обморок на школьной линейке в Омской области

Прокуратура Омской области проводит проверку по факту ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних в школе в Таре. По данным правоохранителей, во время торжественной линейки по случаю окончания учебного года несколько школьников в возрасте от 10 до 12 лет потеряли сознание. Учащиеся доставлены в медицинское учреждение, где им оказана помощь, уточняет прокуратура Омской области.

Правоохранителям предстоит оценить деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, образовательного учреждения по соблюдению законодательства об образовании и безопасном нахождении детей в школе.

В феврале этого года на торжественной линейке в спортзале в одной из школ Новокузнецка двое учеников почувствовали слабость и головокружение. Через некоторое время о плохом самочувствии сообщили дети из разных классов. Они говорили о першении в горле и головокружении. Всего в больницы города было доставлено 22 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет с ингаляционным отравлением.

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Лолита Белова