В кузбасской школе после торжественной линейки были эвакуированы ученики

На торжественной линейке в спортзале в одной из школ Новокузнецка двое учеников почувствовали слабость и головокружение, сообщает правительство Кузбасса. Детей обследовал школьный медик и врачи бригады скорой помощи.

Через некоторое время о плохом самочувствии самочувствии сообщили дети из разных классов. Они говорили о першении в горле и головокружении. «В больницы города было доставлено 22 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет с ингаляционное отравление», - рассказали в облправительстве. Дети были обследованы, угрозы их жизни нет.

В настоящее время в стационаре находятся шестеро детей. Ученики школы и персонал были эвакуированы в находящийся неподалеку колледж сервиса и дизайна. На месте работают экстренные службы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова