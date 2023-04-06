Глава Прикубанского округа Краснодара Журавлев покинул свой пост

Александр Журавлев покинул должность главы Прикубанского округа. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Как отмечают в администрации города, господин Журавлев уходит с поста главы в связи с переходом на более высокую должность и переездом в другой город. Он занимал текущую должность почти пять лет.

Александр Журавлев родился 17 октября 1987 года в поселке Лиховском города Каменска Ростовской области. В 2007 году окончил колледж «Бизнес и Право», а в 2012-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С середины 2000-х работал в коммерческих структурах. В 2010 году работал помощником директора в муниципальном унитарном предприятии «Институт Горкадастрпроект».

С 2011 года начал работать в администрации города Краснодара. С марта 2016 года — заместитель директора МУП «Горкадастрпроект», а уже в августе этого же года — начальник отдела земельно-имущественных отношений в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Министерства сельского хозяйства России. С сентябре 2016 года работал заместителем директора ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Министерства сельского хозяйства России, курировал вопросы правового и имущественного комплекса.

В 2017 господиа Журавлева утвердили на должность начальника управления муниципального контроля администрации муниципального образования города Краснодара.

Олег Исаев

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