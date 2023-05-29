В Краснодаре передано в суд дело экс-директора Фонда защиты прав дольщиков

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило о передаче в суд уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении 39-летней женщины – бывшего директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Речь идет о Евгении Шумейко, которая ранее была депутатом Заксобрания края.

Противоправную деятельность злоумышленницы выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, а также МВД. Правоохранительным органам стало известно, что в 2020 году к госпоже Шумейко обратился учредитель строительной организации, который хотел заключить контракт на завершение строительства одного из проблемных объектов в Краснодаре.

Как ранее писал «Ъ-Юг», взяткодателем обвинение считает учредителя застройщика Юрия Кудринского. Следствие полагает, что Евгения Шумейко пообещала Юрию Кудринскому принять решение в его пользу по достройке проблемного ЖК «Радуга» при условии передачи ей 82 млн руб., затем директор фонда снизила требования до 41 млн руб. Также Евгения Шумейко попросила перевести на расчетный счет Фонда 1,5 млн руб. В декабре 2020 года господин Кудринский передал ей через посредника требуемую сумму, а спустя два месяца перевел еще 1,5 млн руб. на счет Фонда якобы в качестве добровольного пожертвования. В августе 2021 года директор Фонда заключила договор с фирмой «АРТ», принадлежащей застройщику. Вскоре после этого по факту подкупа было возбуждено уголовное дело.

Дело в отношении Юрия Кудринского было передано в суд в апреле этого года. Договоры на достройку проблемного ЖК «Радуга» с его фирмой были расторгнуты.

В отношении Евгении Шумейко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Перова, Краснодар