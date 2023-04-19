В Краснодаре застройщика будут судить за подкуп директора Фонда защиты прав дольщиков

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении учредителя строительной организации «Архитектура. Реставрация. Технология (АРТ)», обвиняемого в подкупе директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает надзорное ведомство. Предприниматель передал 41 млн руб. за допуск его компании к проекту достройки проблемного объекта, утверждает обвинение. Об этом сообщают надзорное ведомство, а также следственное управление СКР по краю.

Как ранее писал «Ъ-Юг», фигурантом переданного в суд дела является Юрий Кудринский. Расследование дела в отношении предполагаемого получателя подкупа — Евгении Шумейко, которая до весны прошлого года была директором краевого Фонда защиты прав дольщиков, в настоящее время продолжается. Противоправною деятельность фигурантов дела выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии обвинения, осенью 2020 года учредитель ООО «АРТ» решил заключить контракт на завершение строительства ЖК «Радуга» в городе Краснодаре. Зная о том, что права застройщика на проблемный объект могут быть переданы Фонду защиты дольщиков Кубани, Юрий Кудринский обратился к посреднику – сожителю директора Фонда с просьбой привлечь организацию «АРТ» в проект в качестве подрядчика. Как считают следователи, госпожа Шумейко через своего сожителя передала застройщику, что готова заключить с его организацией договор, если он передаст ей 41 млн руб. В декабре 2020 года господин Кудринский передал требуемую сумму, а спустя два месяца перевел еще 1,5 млн руб. на счет Фонда якобы в качестве добровольного пожертвования. В августе 2021 года директор Фонда заключила договоры с фирмой «АРТ», а в январе 2022 года в отношении Юрия Кудринского было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и активно способствовал изобличению других участников преступной схемы, сообщает прокуратура края.

Анна Перова, Краснодар