Денис Абрамов назначен начальником Упрдор «Приуралье»

Начальником федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» с 18 мая назначен Денис Абрамов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

«Вам удачи. У нас три федеральные трассы. Они должны летать, расширяться, реконструироваться и содержаться»,— отметил глава.

Денис Абрамов руководил учреждением в статусе исполняющего обязанности с февраля текущего года. Ранее работал первым заместителем главы администрации ЗАТО Циолковский в Амурской области.

Денис Абрамов окончил Российскую академию народного хозяйства и Северо-Западную академию государственной службы при президенте России. Трудовую деятельность начал в 1997 году с должности диспетчера Удмуртского автодорожного предприятия. С 2003 по 2012 год работал заместителем начальника по экономике и инвестициям, начальником Управления автомобильными дорогами Удмуртии. С 2012 по 2018 год возглавлял Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

Наталья Балыкова

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