Исполняющим обязанности начальника ФКУ «Приуралье» стал Денис Абрамов

Исполняющим обязанности начальника ФКУ «Приуралье» Росавтодора стал бывший гендиректор «Управления автомобильными дорогами Удмуртской республики» и «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве. «Большая протяженность сети дорог у нас. Ждем от вас энергичной работы и поддержки наших планов», — обратился глава к господину Абрамову.

С октября прошлого года ФКУ Упрдор «Приуралье» в статусе и. о. начальника возглавлял Александр Михайлов. С ноября 2021 года учреждением руководил бывший замглавы администрации Уфы Аскат Хайруллин.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте