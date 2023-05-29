Вячеслав Гладков: для усиления безопасности Белгородской области нужно присоединить к ней Харьков

Чтобы решить проблему обстрелов Белгородской области, нужно присоединить к ней Харьков. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала «Россия-24» в рамках программы «Вести недели», отвечая на вопрос журналиста о том, что еще можно сделать для усиления безопасности региона.

«Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области»,— сказал Вячеслав Гладков.

С начала СВО Белгородская область почти ежедневно попадает под украинские обстрелы, погибли более 30 мирных жителей, повреждены сотни автомобилей и тысячи домов. На прошлой неделе на территорию региона зашла диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены порядка 500 домов, здания детского сада и администрации, ранены 13 мирных жителей, один из них погиб. Власти вводили в области режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен после «ликвидации» диверсантов сутки спустя.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова