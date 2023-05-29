«Южуралводоканал» оштрафовали за отключения воды в поселке Западный

Суд привлек ООО «Южуралводоканал» к ответственности за незапланированные отключения воды в микрорайонах поселков Западный и Кременкуль Сосновского района. Водоснабжающей компании назначены штрафы на сумму 10 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

В апреле в связи с жалобами граждан на периодическое отключение воды в поселках надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура установила, что 8–9 апреля из-за аварии на инженерной сети без воды оставались дома в микрорайонах «Вишневая горка», «Залесье», «Просторы», «Привилегия», «Белый хутор», «Женева», «Конфетти» поселка Западный, а также в L-town, «Терема» и «Пригородный» поселка Кременкуль. В отдельных жилых комплексах подача ресурса была ограничена и 15 апреля. В связи с этим против «Южуралводоканала» возбудили два административных дела за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

По факту неоднократного отключения воды в жилых комплексах Сосновского района региональное управление СК расследует уголовное дело. Как считает следствие, должностные лица ООО «Южуралводоканал» допустили нарушения, которые повлекли за собой перебои с водоснабжением.

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