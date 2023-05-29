«Самолет» до конца года планирует buyback на сумму до 10 млрд рублей

Совет директоров «Самолета» поручил менеджменту осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. Провести buyback планируется до конца 2023 года, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Уточняется, что решение было принято с учетом того, что «справедливая оценка стоимости чистых активов компании в пять раз выше текущей капитализации», а «динамика цены акций не отражает кратный рост бизнеса за последние несколько лет». Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы. Приобретенные акции планируется «использовать в общекорпоративных целях», добавили в «Самолете».

В мае ГК «Самолет» купила сеть риэлторских агентств — уфимскую «Золтор». Совместно с ней девелопер рассчитывает занять до 10% рынка агентских услуг и продать недвижимости на 600 млрд руб. уже в 2023 году. Эксперты считают, что сделка по покупке «Золтора» позволит «Самолету» управлять перетекающим спросом из первичного рынка во вторичный.

Подробности — в материале «Ъ» «В "Самолет" садятся риэлторы».

Лаура Кеффер