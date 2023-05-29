Пострадавших при пожаре женщину и 4-летнего мальчика госпитализировали вертолетом санавиации в Ижевск

Женщину и 4-летнего мальчика, пострадавших при пожаре в поселке Кез, доставили в ожоговое отделение Первой республиканской клинической больницы на вертолете санавиации. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, такое решение было принято по результатам осмотра в Кезской районной больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минздрава республики Фото: пресс-служба минздрава республики

Как рассказал заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Андрей Багаутдинов, вертолетом санавиации пациентов за 40 минут доставили из поселка Кез в Ижевск, после чего сразу же госпитализировали в отделение реанимации в стабильном состоянии. Врачи отмечают, что при ожогах пострадавшие, особенно дети, должны транспортироваться максимально бережно и быстро, чтобы не вызвать дополнительного травмирования. В такой ситуации транспортировка вертолетом является наиболее оптимальной.

Напомним, пожар в 2-этажном доме в поселке Кез произошел 28 мая. В результате пострадали двое 4-летних детей, их родители и еще один мужчина. Семью госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Второй пострадавший ребенок после осмотра был направлен на амбулаторное лечение, а глава семьи остается на лечении в Кезской районной больнице.