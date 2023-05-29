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Два ребенка и трое взрослых пострадали при пожаре в поселке Кез в Удмуртии

В поселке Кез в Удмуртии при пожаре в 6-квартирном двухэтажном доме барачного типа по ул. Осипенко произошел пожар. В результате происшествия пять человек пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В частности, травмы различной степени тяжести получили двое детей, мальчики 2019 года рождения, а также их мама и отец. Пятым пострадавшим оказался мужчина 1980 года рождения, который обнаружил возгорание, сообщил пожарным и предупредил семью. Все они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Установлено, что пожар начался в сенях дома. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. К ликвидации пожара привлекли 23 человека и 13 единиц техники. Жители поселка также оказывали помощь в прокладывании рукавных линий и борьбе с огнем.

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