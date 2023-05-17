В Самаре повреждена контактная сеть трамваев

Трамваи №№ 13, 21, 24 и 25 движутся по ул. Советской в Самаре в среду по аварийной схеме питания контактной сети. Это связано с повреждением кабельной линии. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Аварийная служба уже работает над тем, чтобы оперативно устранить возникшую проблему»,– говорится в сообщении.

В качестве альтернативы жителям города предлагается воспользоваться автобусы №№ 21, 34 и троллейбусами №№ 4, 4к, 7, 15. Ранее в «Самараэнерго» заявили о планах ограничить в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подачу электричества из-за накопившихся долгов. После этого предприятие выплатило ресурсоснабжающей организации 13 млн руб. из 40 млн руб., которые задолжало, и самостоятельно ограничило потребление электроэнергии.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В ТТУ затянули пояса».

Георгий Портнов