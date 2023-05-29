Военная администрация сообщила о повреждениях порта Одессы

Ночью в порту Одессы начался пожар, который повредил портовую инфраструктуру. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

«В портовой инфраструктуре вспыхнул пожар. На этот раз пострадала портовая инфраструктура именно Одессы»,— сообщила Наталья Гуменюк (цитата по «Украинской правде»). Позже она сообщила, что пожар был ликвидирован.

Ранее воздушная тревога в Одесской области длилась почти четыре часа. Тревога действовала во всех регионах Украины. Сообщали о взрывах в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.

В Святошинском районе Киева начался пожар. Ночью был прилет по военному объекту в Хмельницкой области, заявили власти региона.

Анастасия Ларина