Назначен исполняющий обязанности главы Шестого кассационного суда в Самаре

Алексей Жарков назначен на должность исполняющего обязанности председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. До последнего времени он работал заместителем председателя инстанции. Об этом сообщается на сайте суда.

Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Алексей Жарков является уроженцем Чебоксар. В 1990 году он окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности «Правоведение».

С того же времени Алексей Жарков работает в судебной системе. С 1990 по 1996 год он был членом Военного трибунала Биробиджанского гарнизона Дальневосточного военного округа.

С 1996 по 2000 год Алексей Жарков занимал пост судьи Дальневосточного окружного военного суда. С 2000 по 2006 год он замещал председателя Самарского гарнизонного военного суда.

С 2006 по 2017 год Алексей Жарков возглавлял Самарский гарнизонный военный суд, а с 2017 по 2019 год – Кировский районный суд Самары. С мая 2019 года и до последнего времени он был заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее ВККС РФ решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александра Ефанова лишили статуса судьи».

Георгий Портнов