Анализировать обстоятельства совершенных молодежью преступлений предложил глава Удмуртии

Ежемеячно проводить анализ причин и обстоятельств, способствующий совершению преступлений подростками и молодежью, предложил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании. Соответствующую инициативу руководитель региона обсуждал с уполномоченным по правам ребенка Ольгой Авдеевой.

В качестве примера господин Бречалов привел трагедию, произошедшую в апреле. Трем молодым людям в возрасте от 15 до 17 лет предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть двух мужчин в возрасте 41 и 42 лет.

«Подростки забили до смерти двух взрослых мужчин, двое или трое из них состояли на учете. Надо провести анализ, какая с ними работа проводилась и где произошел сбой. У нас есть данные, с ними надо работать»,— подчеркнул глава региона.

Так, по словам Александра Бречалова, один из молодых людей обучался на СПО и было очевидно «поведение такого формата, которому нужен особый пригляд». «Нужно проконтролировать, было ли это сопровождено на достаточном уровне. Эта база должна сводиться в нашем социальном блоке и агентстве по молодежной политике»,— подчеркнул господин Бречалов.