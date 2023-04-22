Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:55

Обвиняемых в убийстве мужчин на улице Дзержинского подростков из Ижевска заключили под стражу

В столице Удмуртии трем молодым людям в возрасте от 15 до 17 лет, ранее задержанным по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В частности, после проведения следственных действий подростков обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть двух мужчин в возрасте 41 и 42 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Отмечается, что причастность ранее задержанного 20-летнего ижевчанина не подтвердилась.


Так, по данным следствия, 19 апреля нетрезвые подростки вместе со своим 20-летним знакомым пришли к своему приятелю, проживавшему на улице Дзержинского. Однако в квартире они обнаружили мужчин, которые оказались знакомыми хозяйки жилплощади. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого молодые люди поочередно нанесли потерпевшим множественные удары руками и ногами. Причиной ссор стала внезапно возникшая личная неприязнь.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, подростки переместили тела мужчин к одному из домов по улице Дзержинского. Здесь мужчины скончались в результате причиненных повреждений.

По ходатайству следователя подростков заключили заключения под стражу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...