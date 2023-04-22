Обвиняемых в убийстве мужчин на улице Дзержинского подростков из Ижевска заключили под стражу

В столице Удмуртии трем молодым людям в возрасте от 15 до 17 лет, ранее задержанным по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В частности, после проведения следственных действий подростков обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть двух мужчин в возрасте 41 и 42 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Отмечается, что причастность ранее задержанного 20-летнего ижевчанина не подтвердилась.



Так, по данным следствия, 19 апреля нетрезвые подростки вместе со своим 20-летним знакомым пришли к своему приятелю, проживавшему на улице Дзержинского. Однако в квартире они обнаружили мужчин, которые оказались знакомыми хозяйки жилплощади. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого молодые люди поочередно нанесли потерпевшим множественные удары руками и ногами. Причиной ссор стала внезапно возникшая личная неприязнь.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, подростки переместили тела мужчин к одному из домов по улице Дзержинского. Здесь мужчины скончались в результате причиненных повреждений.

По ходатайству следователя подростков заключили заключения под стражу.