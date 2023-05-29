Православная активистка попросила главу ЧВК «Вагнер» помочь в борьбе с Шигирским идолом

Православная активистка Оксана Иванова обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с «идолизацией» Свердловской области через Шигирский идол. Текст обращения она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». По мнению активистки, «реклама» Шигирского идола вовлекает молодежь в «духовно опасные практики идолослужения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обращаюсь к вам как к смелому человеку, обращающему внимание на общественную атмосферу в нашей области, а также как к человеку, уважительно относящемуся к православной вере и нашей Церкви. Вы вместе со своими боевыми товарищами эффективно противостоите неоязыческой "азовщине" на фронте. Помогите и нам справиться с идолизацией нашей области»,— заявила Оксана Иванова.

Она добавила, что, по ее мнению, Свердловская область за идолизацию получила наказание от Бога в виде «непрекращающихся пожаров» и «ядовитого смога».

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) и передан музею Уральского общества любителей естествознания (сейчас Свердловский областной краеведческий музей). Митрополит Евгений (Кульберг) ранее заявлял, что не считает Шигирского идола символом Екатеринбурга.

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