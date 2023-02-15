Митрополит Евгений не считает Шигирского идола символом Екатеринбурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений не смог найти связь между 300-летием Екатеринбурга и Шигирским идолом, возраст которого ученые оценивают в 11,5 тыс. лет и который находится в Музее истории и археологии Урала. Об этом представитель РПЦ заявил в эфире телеканала ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шигирский идол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шигирский идол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вот люди, которые строили город, созидали его как архитектурную достопримечательность, инженерные коммуникации, культуру, это я понимаю. А вот то, что достали из болота. Слушайте, давайте еще чего-нибудь достанем»,— сказал глава Екатеринбургской митрополии.

При этом митрополит признал историческую и культурную ценность артефакта и призвал к его дальнейшему изучению. «Кстати, до сих пор не установлено назначение, что это. Это кто-то вырезал скульптуру своей бабушки? Или это палка-копалка, прялка? Или это какой-то объект религиозного культа? Надо изучать»,— отметил он.

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) и передан музею Уральского общества любителей естествознания (сейчас Свердловский областной краеведческий музей).

В феврале 2022 года группа жителей Екатеринбурга приняла решение о создании оргкомитета по продвижению Большого Шигирского идола. В его состав вошли археологи, историки, представители туристической индустрии, городской власти, бизнеса, деятели искусства. В конце года прошла презентация сайта артефакта, прозвучали планы по созданию отдельного Шигир-музея с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Василий Алексеев