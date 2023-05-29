Миллиардер Мельниченко оспорил отказ Швейцарии в сохранении его вида на жительство

Адвокаты основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко оспорили в суде отказ в сохранении его временного вида на жительства (ВНЖ) в Швейцарии. Власти страны, в свою очередь, настаивают на отмене ВНЖ господина Мельниченко из-за его длительного отсутствия, сообщил пиар-директор бизнесмена Александр Бырихин в разговоре с РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Мельниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Швейцарский Секретариат по вопросам миграции объясняет отзыв ВНЖ категории C (постоянный вид на жительство, выдается сроком на пять лет) у Андрея Мельниченко, так как он долгое время находится за пределами Швейцарии.

Защита господина Мельниченко настаивает, что он не может въезжать в Швейцарию и жить в стране из-за санкций, введенных против него в марте 2022 года. В его иске утверждается, что постановление швейцарского ведомства «основано на неверном и неполном установлении юридически значимых фактов, вынесено с нарушением федерального закона и, следовательно, является недействительным».

Накануне швейцарское издание SonntagsBlick писало, что власти Швейцарии собираются отозвать ВНЖ Андрея Мельниченко. Дело об этом рассматривают кантон Граубюнден, где жил Мельниченко, и Секретариат по вопросам миграции. При этом правительство кантона выступает против этого решения, секретариат же поддерживает.

До 2022 года Андрей Мельниченко и его семья косвенно владели 92,2% акций СУЭК. По оценкам Forbes, состояние господина Мельниченко — около $25,2 млрд. В марте прошлого года против него ввели санкции в Евросоюзе, позже к ним присоединилась Швейцария. За день до попадания в санкционный список он покинул совет директоров «Еврохима» и СУЭК и перестал быть бенефициаром компаний. В мае Андрей Мельниченко оспорил санкции ЕС. В апреле 2023 года он заявил о планах вернуть себе контроль над компаниями.

Олеся Павленко