Имущество новосибирского производителя литий-ионных аккумуляторов «Роснано» оценили в 200 млн рублей

Рыночную стоимость движимого имущества новосибирского ООО «Лиотех-инновации» (входит в структуру «Роснано») в рамках банкротства оценили в 198,3 млн руб. Износ сырья и производственного оборудования, по мнению оценщика, составляет от 30% до 48%.

Среди движимого имущества ООО «Лиотех-инновации» – больше 12 тыс. разных типов аккумуляторов, инструменты и оборудование, а также прототип литий-ионной аккумуляторной батареи для летательных аппаратов и опытный образец такой батареи для электропогрузчика. «Примерный срок реализации оцениваемых товарно-материальных ценностей составляет 3-6 месяцев. Степень ликвидности характеризуется как средняя», – полагает оценщик.

Конкурсное производство в компании «Лиотех-инновации» введено в декабре 2022 года. Основная часть реестра требований, общая сумма которого на тот момент составляла около 428 млн руб., приходится на связанные с компанией ООО «Литэко» и ООО «Энергетические решения», в которых также введено конкурсное производство. Все три компании связаны с «Роснано». До банкротства они развивали в Новосибирской области единственное в России крупносерийное производство литий-ионных аккумуляторов – завод «Лиотех».

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Дарья Решетникова