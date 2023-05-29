S7 продолжит обслуживать бразильские самолеты Embraer E170 после 2024 года

Российская авиакомпания S7 Airlines продолжит эксплуатировать бразильские самолеты Embraer E170 после 2024 года, сообщил гендиректор компании Дмитрий Куделькин в разговоре с РБК. По его словам, сейчас почти все самолеты этого типа летают из Новосибирска.

Сейчас S7 принадлежит 17 Embraer E170 2004–2005 годов выпуска. Каждый самолет может перевести до 78 пассажиров на расстояние до 3,8 тыс. км. S7 — единственный в России эксплуатант Embraer E170. Компания получила их в 2017–2018 годах в операционный лизинг на семь лет у компании GE Capital Aviation Services Limited. Ранее S7 планировала вывести эти самолеты из эксплуатации в 2023–2024 годах, заменив их более новыми и вместительными.

Как рассказал Дмитрий Куделькин, Embraer E170 «по-прежнему востребован» из-за сдержанных прогнозов по рынку. По его словам, использование более вместительных самолетов эффективнее при росте рынка на 10–12% в год. Ранее в Минтрансе сообщали, что, по планам, в 2023 году компании перевезут на 6% пассажиров больше, чем в 2023 году.

Господин Куделькин пояснил, что у S7 есть опыт «раскатки» на Embraer E170 ряда региональных маршрутов, на которых позже стали использовать более вместительные самолеты. «В первую очередь это рейсы в города-миллионники из Новосибирска, которых раньше просто не было или они были в очень небольшом объеме. Потоки постепенно раскатываются»,— сказал он.

После ввода российских войск на Украину страны Запада ввели санкции против России, они в том числе затронули авиаотрасль. Также в начале марта 2022 года Embraer объявил о прекращении продаж запчастей для самолетов в Россию и обслуживания самолетов местных авиакомпаний.

О ситуации с авиаотраслью в России на фоне санкций — в материале «Ъ» «Пассажиров просят сохранять спокойствие».

Олеся Павленко