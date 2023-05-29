РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект

26 мая в Москве в День российского предпринимательства состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022».



Президент РСПП Александр Шохин вручил представителю Магнитогорского металлургического комбината награды в номинациях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства», а также диплом «За проект в сфере цифровизации», которым была отмечена автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». Он поблагодарил Магнитку за активную заботу об окружающей среде и масштабные социальные проекты, поддерживающие самые разные категории граждан. За прошедший год ММК выиграл несколько престижных национальных наград и укрепил свои позиции в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний.

Лауреаты ежегодного конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей были объявлены в 14 номинациях, дипломами были отмечены проекты и практики компаний в пяти категориях. В рамках премии Союз определяет динамично развивающиеся компании на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности и оценивает их вовлеченность в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и целей национальных проектов России.