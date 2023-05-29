В Челябинске загорелась лесоторговая база на площади 2600 кв. м

В Челябинске произошел пожар на лесоторговой базе, его площадь достигает 2600 кв. м, сообщили в МЧС. Была угроза перехода огня на находящиеся рядом складские помещения, но ее удалось ликвидировать. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Пожар случился по адресу улица Енисейская, дом 52/4. Возгорание локализовали в 5:14 по местному времени (3:14 мск). В тушении задействовано 50 человек и 11 единиц техники, к месту инциденту также направили пожарный поезд. Испытательная лаборатория уже проводит замеры воздуха на предмет его загрязнения, уточняет «РИА Новости».

Лаура Кеффер