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Сиквел «Непосредственно Каха» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм» стал лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. Сиквел собрал свыше 152 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 25–28 мая:

  • «Непосредственно Каха: Другой фильм» — 152,3 млн руб.;
  • «Форсаж 10» (без РФ и Белоруссии) — 58 млн руб. (всего — 228,1 млн руб.);
  • «Вызов» — 48,1 млн руб. (1,68 млрд руб.);
  • «Русалочка» (без РФ и Белоруссии) — 23,5 млн руб.;
  • «Мегалодон» — 23,4 млн руб. (92,7 млн руб.).

Сборы «Непосредственно Каха: Другой фильм» в первый уикенд уступают на 34% первой части, которая вышла в ноябре 2020 года. В общей сложности касса кинотеатров в уикенд составила 445–450 млн руб., что на 35–36% больше, чем неделей ранее и на 145–147% больше сборов в последние выходные мая 2022 года.

Леонид Уварчев

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