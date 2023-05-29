Сиквел «Непосредственно Каха» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм» стал лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. Сиквел собрал свыше 152 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 25–28 мая:

«Непосредственно Каха: Другой фильм» — 152,3 млн руб.;

«Форсаж 10» (без РФ и Белоруссии) — 58 млн руб. (всего — 228,1 млн руб.);

«Вызов» — 48,1 млн руб. (1,68 млрд руб.);

«Русалочка» (без РФ и Белоруссии) — 23,5 млн руб.;

«Мегалодон» — 23,4 млн руб. (92,7 млн руб.).

Сборы «Непосредственно Каха: Другой фильм» в первый уикенд уступают на 34% первой части, которая вышла в ноябре 2020 года. В общей сложности касса кинотеатров в уикенд составила 445–450 млн руб., что на 35–36% больше, чем неделей ранее и на 145–147% больше сборов в последние выходные мая 2022 года.

Леонид Уварчев