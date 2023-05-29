Около 9 тыс красноярцев переболели ветряной оспой с начала года

В Красноярском крае с начала года диагноз «ветряная оспа» был поставлен почти 9 тыс. жителям, рассказал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В числе заболевших не только дети, но и взрослые — 5% от общего количества заболевших.

В ведомстве отметили, что показатель заболеваемости не превышает среднемноголетние значения – он составил 324,37 случаев на 100 тысяч населения.

В феврале «Ъ» сообщал, что правительство внесло изменения в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). В результате вакцины от ротавируса и вируса папилломы человека попадут в него в 2025 году, а вакцина против ветряной оспы — в 2027 году. Минздрав тогда пояснял, что это нужно для синхронизации со сроками выхода на рынок локализованных или отечественных вакцин.

Врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина отмечала, что экономический ущерб для государства от ротавируса, ВПЧ и ветряной оспы — достигает нескольких десятков миллиардов рублей в год. При этом вакцины, которые профилактируют эти заболевания, пока не производятся в РФ. Сейчас в рамках НКПП в России бесплатно прививают всех детей от рождения до 18 лет и взрослых из групп риска от 12 инфекций: туберкулеза, вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.

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Оксана Павлова