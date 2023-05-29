Умер бывший член ЦИКа и экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин

Бывший член Центризбиркома и бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Сироткин умер в возрасте 69 лет в Москве. О смерти сообщил руководитель фракции ЛДПР в Ивановской областной думе Дмитрий Шелякин.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Сироткин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Светлая память о Сергее Никаноровиче навсегда сохранится в наших сердцах. Он был яркой, сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком»,— написал господин Шелякин «ВКонтакте». Он уточнил ТАСС, что политик умер в Москве.

Сергей Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области. Был депутатом заксобрания Ивановской области (1997–2000), депутатом Ивановской областной думы (2008–2011) и депутатом Госдумы (2003–2008, 2011–2016). Представлял ЛДПР в ЦИК РФ в 2016–2021 годах.

Леонид Уварчев