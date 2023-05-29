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Коммерсантъ FM
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Совбез Белоруссии сообщил о «прикрытии» дорог на границе с Россией

Белоруссия «прикрыла» дороги на границе с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Он отметил, что Минск сделал это, «не закрываясь» от Москвы.

Господин Вольфович рассказал о ситуации на российской границе, отвечая на вопрос телеканала ОНТ о мерах по защите границ, чтобы не допустить потенциальных атак диверсантов. Госсекретарь Совбеза рассказал, что для этого в стране организовано взаимодействие между спецслужбами, «основные направления террористического движения, где могут пройти незаконные вооруженные формирования» прикрывают подразделения сил специальных операций.

«При этом мы, в том числе, обратили внимание и на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, РФ, понимаем прекрасно, что как таковой границы с РФ нет, потому что это наши союзники. Поэтому ряд шагов мы предприняли по прикрытию, в том числе и различных дорог неосновного пользования»,— сказал господин Вольфович. Он отметил, что это привело к «небольшому возмущению в прессе». Но, по его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.

Александр Вольфович отметил, что население приграничных районов сообщает о появлении незнакомых людей и техники. Он также напомнил, что в ближайшее время ожидается подписание указа о народном ополчении. Мужчины будут при необходимости осуществлять патрулирование своих населенных пунктов, помогая подразделениям теробороны.

Леонид Уварчев

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