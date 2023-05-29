Зеленский заявил, что Украина подверглась одной из самых крупных атак беспилотниками

Атака беспилотниками по Украине в ночь на 28 мая стала одной из самых крупных, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, были использованы 54 дрона. Россия не комментировала информацию.

«Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами" — одновременно 54 дрона»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его сайте. Украинский президент утверждает, что «почти все» беспилотники были сбиты.

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко называл атаку беспилотниками в ночь на 28 мая самой массированной с начала боевых действий. Воздушная тревога длилась больше пяти часов. По словам господина Попко, атака стала 14-й по счету с начала месяца.

Российские войска возобновили массированные удары по Украине с октября, после того, как был подорван Крымский мост. В сводке Минобороны РФ за 28 мая не сообщается об ударах по Киеву.