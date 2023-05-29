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Коммерсантъ FM
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В поселке Джубга Краснодарского края произошел пожар в неработающем гостевом доме

Пожар произошел в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края на площади 800 кв. м. Никто не пострадал. Здание не функционировало.

Сообщение о пожаре поступило региональному управлению МЧС в 20:19. Произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано в 21:56. Полностью потушить пожар удалось к 23:31. «Постояльцев в гостинице на момент возгорания не было, здание не функционировало»,— говорится в сообщении МЧС в Telergam.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Ведомство подтвердило, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Леонид Уварчев

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