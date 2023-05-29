42 квадратных метра составило значение индекса доступности жилья на первичном рынке в первом квартале, сообщил ЦБ. Речь идет о площади, которую в среднем граждане могут приобрести в ипотеку при платеже в размере половины их зарплаты. Показатель снизился по сравнению с концом 2022 года (43 кв. м), но в целом почти два года остается на уровне 41–42 кв. м, сократившись с 45 кв. м в первом квартале 2021 года. В ЦБ это объясняют ростом цен и исчерпанием эффекта льготной ипотеки. Из-за этого сокращается и спрос — при увеличении запуска новых проектов растет доля нераспроданного жилья. В связи с этим и сворачиванием «околонулевых ипотек» сейчас наблюдается небольшое снижение цен на рынке (по данным «Дом.РФ» — на 2,2%).