«РусГидро» просит денег

По данным “Ъ”, «РусГидро» продолжает добиваться выделения средств ФНБ на строительство двух ТЭС для электроснабжения Восточного полигона. Так, компания хочет покрыть средствами ФНБ до 40% стоимости расширения Партизанской ГРЭС, то есть 30,5 млрд руб. из 76,2 млрд руб. Строительство второй очереди Нерюнгринской ГРЭС компания просит софинансировать из средств ФНБ также на 40%, то есть выделить 38,5 млрд руб. из 96,3 млрд руб. Это следует из материалов комиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Прежние обращения компании за средствами ФНБ были отклонены.

Средства ФНБ возвратные, но они дешевле, чем кредиты на рыночных условиях. «РусГидро» хочет получить их под 2% на 20 лет, говорится в материалах. Эффектом от привлечения средств для Партизанской ГРЭС должно стать снижение уплаты процентов на 24,8 млрд руб., уменьшение срока окупаемости проекта с одиннадцати до восьми лет. Снижение уплаты процентов для второй очереди Нерюнгринской ГРЭС составит до 29,3 млрд руб., проект окупится за пять лет вместо семи.

В «РусГидро» “Ъ” подтвердили, что несколько месяцев назад обратились через Минэнерго за получением в долг средств ФНБ на финансирование приоритетных инвестиционных проектов в ДФО (Восточный полигон). «Решение до нас пока не доведено. Получение средств ФНБ по ставке ниже ставки банковского кредита снизит для нас стоимость заемных средств»,— сообщили в компании. Объем запрошенных средств там не комментировали.

Предложения «РусГидро» находятся на проработке в Минфине (там на запрос “Ъ” не ответили), согласованная позиция профильных ведомств должна быть направлена в правительство РФ до 2 июня.

Помимо проектов Партизанской и Нерюнгринской ГРЭС для расширения Восточного полигона компания «РусГидро» должна также построить Хабаровскую ТЭЦ-4, Артемовскую ТЭЦ-2, вторую очередь Якутской ГРЭС-2, реконструировать Владивостокскую ТЭЦ-2. Последние четыре проекта будут строиться по механизму договоров поставки мощности, гарантирующему возврат средств за счет средств энергорынка.

Татьяна Дятел