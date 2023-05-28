Напавшего на медбрата в Удмуртии мужчину с шизофренией нашли мертвым в лесу

Сотрудники правоохранительных органов три дня искали жителя удмуртского села с диагнозом «шизофрения», который ранил ножом фельдшера скорой и скрылся. Тело подозреваемого нашли в лесу с признаками самоубийства. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

22 мая вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram-канале сообщала, что в поселке Старое Михайловское 26-летний мужчина с диагнозом «шизофрения» напал с ножом на медбрата скорой помощи, который пытался доставить его в больницу Ижевска. Мужчина был жителем Ижевска и находился в поселке у себя на даче. Скорую помощь вызвал его отец.

Медбрата с колото-резаной раной шеи в состоянии средней тяжести госпитализировали. Его прооперировали. По данным СКР, напавший на медбрата мужчина скрылся с места происшествия, его искали три дня. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

27 мая тело пропавшего подозреваемого обнаружено в лесополосе в окрестностях села Ягул Завьяловского района. «Следствием рассматривается версия о том, что мужчина свел счеты с жизнью. Давность наступления смерти составляет около трех суток»,— говорится в сообщении.

Анастасия Ларина