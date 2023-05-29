Досрочное прекращение полномочий главы Ижевска утвердят на сессии гордумы 31 мая

Внеочередная сессия городской думы Ижевска пройдет 31 мая. Соответствующее постановление председателя гордумы Фарита Губаева опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии. В повестке значится один вопрос — «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Город Ижевск" Бекмеметьева О.Н.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

Напомним, о решении Олега Бекмеметьева досрочно покинуть пост главы Ижевска по собственному желанию стало известно утром 26 мая. Он переходит на новую работу, но пока не раскрывает подробностей. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что господин Бекмеметьев получил «очень серьезное» предложение, и хотя не все у него в работе получилось, содержание города точно стало лучше.

Подробнее об этом читайте в материале «Не прощаюсь, наберитесь немного терпения».