Вячеслав Гладков: украинские диверсанты в ходе вторжения в приграничные белгородские села держали в заложниках раненую женщину

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков посетил раненых мирных жителей из Грайворонского и Шебекинского округов. Подробностями визита он поделился в своем telegram-канале.

«Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа.

Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов,— поляки и американцы.

Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы со свой стороны обязательно поможем»,— рассказал глава региона.

Напомним, единственный погибший во время рейда житель Белгородской области Юрий Горевой оказался командиром отделения Преображенского батальона территориальной обороны. Он был безоружным мирным жителем (территориальная самооборона не участвует в боевых действиях, не использует оружие и не имеет статус военного подразделения). Его убили выстрелом в голову.

Также Вячеслав Гладков рассказал, что после прилета снаряда гулявшие в Шебекине мальчик и девочка получили ранения: «Контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела».

В городской больнице №2 Белгорода также находятся другие раненые, пострадавшие при атаке украинских диверсантов в Грайворонском округе, рассказал глава региона: «Все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые. Особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории. Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением, но самым бодрым духом». По его словам, во время атаки глава Козинского сельского поселения Игорь Маховенко «на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна»: «Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей».

22 мая, напомним, Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации относительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены порядка 500 домов, здания детского сада и администрации, ранены 13 мирных жителей, один из них погиб. Власти вводили в области режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен после «ликвидации» диверсантов сутки спустя.

Подробнее об обстоятельствах произошедшего — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин