Германия пообещала ответить на ограничение РФ числа сотрудников диппредставительств

Сотни граждан Германии, работавших в сферах культуры и образования, будут высланы из России в июне, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД ФРГ. Это связано с решением российских властей ограничить число сотрудников немецких учреждений в России. В связи с этим власти Германии хотят установить «фактический паритет», сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Российское правительство, идя на эскалацию, уведомило правительство ФРГ о своем решении установить максимально допустимую численность сотрудников германских представительств в России, тем самым значительно ограничив существовавшее на протяжении многих лет присутствие германских представительств и организаций»,— говорится в сообщении посольства.

Эти ограничения МИД России ввел еще 22 апреля в одностороннем порядке, они вступают в силу в начале июня. Как уточнила представитель МИД Германии, речь идет не только о дипломатах и госслужащих, но и о педагогах и сотрудниках культурных учреждений. Берлин введет аналогичное ограничение на численность российских госслужащих в Германии, добавила пресс-секретарь.

Газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что численность работников немецких учреждений в России будет ограничена до 350 человек. Среди тех, кто покинет Россию, будут сотрудники Культурного центра имени Гёте (Гёте-института). По данным «Фонтанки», Гёте-институт в Санкт-Петербурге ушел на досрочный перерыв, хотя языковые курсы в нем должны были завершиться в середине июня.

Это решение «вынуждает правительство Германии серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям», подчеркнули в посольстве. Кроме того, Германия «предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», добавили в посольстве.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина