Цены на новостройки в Петербурге в мае выросли на 0,7%

В мае этого года цены на новостройки в Санкт-Петербурге выросли на 0,7% по сравнению с апрельским показателем — до 230,3 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В целом по России средняя стоимость первички в городах-миллионниках в мае 2023 года составила 140,6 тыс. руб. за квадратный метр, что на 0,2% меньше, чем в прошлом месяце.

Аналитики считают, что стагнация цен на рынке первички связана в том числе с тем, что здесь по-прежнему сохраняется высокая доля квартир, продающихся с большой скидкой. При этом в ближайшее время роста цен на новое жилье не будет, однако в среднесрочной перспективе квартиры в новостройках могут подорожать из-за увеличения доли предложения, полагают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лидером по росту цен на новостройки за последние 10 лет в Петербурге стал Калининский район.

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