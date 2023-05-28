Жители пригорода Челябинска в жаркие выходные остались без воды

В поселке Западный Сосновского района снова возникли проблемы с водоснабжением. По информации «Южуралводоканала», подача воды была ограничена ночью, возобновить снабжение удалось только к 17 часам воскресенья. До этого водоканал организовывал подвозы.

«Вода подается во все микрорайоны поселка Западный. Убедительная просьба не делать сегодня запасов воды, чтобы дать всем потребителям возможность получить воду»,- сообщили в группе «Южуралводоканала» в социальной сети «ВКонтакте». Жители микрорайонов в комментариях пишут, что запасы делать будут, поскольку нет гарантии, что их снова не оставят без воды.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения поселков в Сосновском районе. Тогда жилые комплексы в пригороде Челябинска оставались без воды по выходным две недели подряд. Местные жители в обращении к главе СКР Александру Бастрыкину указывали, что причиной перебоев является «бездумная застройка» западного берега Шершневского водохранилища.

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