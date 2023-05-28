Ленобласть заявила о готовности заменить Норвегию в судоремонте для рыбаков Мурманска

Судостроительные предприятия Ленинградской области готовы заменить своих коллег из Норвегии в поставке комплектующих для ремонта промыслового флота Мурманской области. Об этом со ссылкой на зампреда правительства Ленобласти Дмитрия Ялова сообщил «Деловой Петербург».

Такая необходимость возникла в связи с тем, что рыболовные суда из Мурманска раньше проходили техобслуживание и ремонт в этой скандинавской стране, что теперь стало невозможным из-за санкций. По словам господина Ялова, предварительные договоренности о возможной межрегиональной кооперации в этой сфере достигнуты по итогу бизнес-миссии Ленобласти в Мурманск, Полярный и Снежногорск-2. Как отметил ленинградский чиновник, интерес к такому виду партнерству уже проявили сразу несколько компаний Мурманской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство РФ обнулит НДС для судоремонтных заводов страны. Условием обнуления налога станет инвестирование предприятиями не менее 20% выручки в собственное развитие в течение семи лет.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте