При обстреле белгородского села беспилотник врезался в автомобиль

В Белгородской области днем 28 мая под обстрелом со стороны Украины оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Его атаковала не только артиллерия, но и беспилотник, который врезался в автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Курской области Фото: Пресс-служба администрации Курской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях поселка повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Также аварийные службы уже работают на сетях газопровода и линиях электропередачи. В результате атаки БПЛА один автомобиль был посечен. Оперативные службы продолжают подворовой обход территории.

Владимир Зоркий