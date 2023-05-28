Белгородскую области за 27 мая со стороны Украины обстреляли более 240 раз, били из СВУ, СВД, минометов, артиллерии и БПЛА

Оперштаб Белгородской области обобщил информацию о нанесенных вооруженными силами Украины ударах по региону за 27 мая. Общее число обстрелов - 241, а больше всего пострадал Шебекинский городской округ, в котором один человек погиб и еще трое получили ранения, в том числе двое подростков. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о немедленном окончании учебного года в местных школах, власти планируют отдых детей в других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Так, в Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилетов: по селам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно; село Драгунское дважды атаковали с помощью самодельных взрывных устройств, но обошлось без разрушений.

Борисовский район обстреляли из миномета, снаряд прилетел в село Богун-Городок.

В Волоконовском районе дважды атаковали из СВД хутор Старый, из мирных граждан никто не пострадал.

На Грайворонский горокруг, по данным оперштаба, пришлось 115 минометных снарядов. В частности, по селу Козинка выпущены 30, в результате повреждены пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. По местному КПП из миномета ударили 58 раз, по селу Заречье-Первое – 14, а на село Мокрая Орловка пришлись 13 минометных снарядов, которые повредили автокран.

Краснояружский район атаковали с помощью беспилотника, который на окраине села Поповка удалось сбить.

В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировали 103 прилета. Только пункт пропуска был обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Непосредственно по Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов. Из-за их разрывов погиб охранник одного из предприятий - Николай Сергеевич, 15-летней девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, а 17-летнему парню – контузию головного мозга. Также еще один мужчина получил ссадины на голове и психологический шок. Все раненые сейчас находятся в областной больнице. В городе различные повреждения получили спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей. Также по селу Муром в том же округе было шесть ударов, по Новой Таволжанке - 13 минометных снарядов, село Белянка дважды обстреляли из миномета, в селах Середа и Безлюдовка - 15 и девять прилетов соответственно. В этих случаях обошлось без разрушений.

Утром губернатор Вячеслав Гладков заявил в соцсетях, что «по сравнению со вчерашним днем, ночь прошла спокойно»: «информация в оперштаб об обстрелах и новых происшествиях не поступала». Глава региона уточнил, что во всех приграничных муниципальных образованиях (семь районов, плюс Белгород и Яковлевский и Новооскольский городские округа), власти завершили учебный год, «кроме экзаменов». В понедельник в Грайворонском и Шебекинском округах местные администрации через школы начнет дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых «за пределами региона». «Проблема, конечно, в том, что лето, и дети есть везде, плановый детский отдых есть в каждом регионе. Все детские лагеря, санатории заняты. Но будем принимать совместные меры, чтобы дети жили в безопасных комфортных условиях»,- пообещал губернатор.

Владимир Зоркий