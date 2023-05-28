В ЗВО не подтвердили информацию о «вражеских беспилотниках» в Ленобласти

В Западном военном округе не подтвердили, но и не опровергли сообщения о беспилотных летальных аппаратах, якобы замеченных над Сосновым Бором и Гостилицами в Ленинградской области.

«Данную информацию не подтверждаем»,— цитирует «Фонтанка» 28 мая заявление пресс-службы ЗВО.

С утра в воскресенье в соцсетях, мессенджерах и некоторых СМИ начали появляться сообщения о замеченных в Ленинградской области «вражеских беспилотниках». Летели они якобы на небольшой высоте со стороны Эстонии.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти сейчас действует запрет на использование БПЛА. Единственное исключение составляют работы по обеспечению безопасности.

«Ъ-СПб» писал, что петербургские власти намерены поменять порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников.

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