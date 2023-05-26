В Петербурге меняют меняет порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников

Петербургские власти намерены поменять порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников. На проект изменений в распоряжение городского комитета по транспорту 26 мая обратила внимание «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Изначально сам документ был выпущен в 2019 году и касается «временного порядка выдачи разрешений на выполнение над Санкт-Петербургом демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществление посадки (взлета) на расположенные в границах Санкт-Петербурга площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

В новой редакции меняется список ведомств, с которыми комтранс должен взаимодействовать при выдаче разрешения: к уже существующим в перечне ФСБ, ФСО, Росавиации, РЦ ЕС ОрВД и ЗВО теперь добавится ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также в документе уточняется, что все эти разрешения приостанавливают свое действие, если соответствующее решение принимает руководство города в рамках указа президента о введении различных уровней готовности в различных регионах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение продлить действующий сейчас запрет на использование беспилотников на территории города до конца июля.

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