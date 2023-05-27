Белгородский губернатор Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино и предложил всем желающим разместиться в ПВР

Вечером 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел вооруженных сил Украины в Шебекино. В город глава региона отправился после того, как в результате одной из атак ВСУ там погиб мужчина, а еще трое граждан получили ранения. Всего за день Шебекино обстреливали пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, он смог попасть в Шебекино «только со второго раза». «Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице»,- рассказал в своем телеграм-канале господин Гладков. Он заверил, что уже «провели большую работу с силовыми структурами», и «изменения есть». «Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте»,- призвал граждан глава региона.

Он также сообщил, что в после сегодняшних обстрелов зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах, в 70 квартирах (в них выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий), а также в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях. «Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, но где-то уже подрядная организация произвела необходимые замеры. Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят»,- пообещал Вячеслав Гладков. Он дал поручение региональному министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко проработать вопрос со всеми перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом: «Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем. Это нужно сейчас с перевозчиками проговаривать. Сергей Викторович уже этой работой занимается. Жду его доклад завтра утром. Будут и те, которых данный вариант не устроит. Но это временное решение».

Кроме того, господин Гладков напомнил, что у всех местных одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать ЕГЭ. «Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. Мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник»,- добавил губернатор.

В регионе организовано круглосуточное дежурство заместителей губернатора и министров облправительства, глав приграничных территорий и Белгорода.

Владимир Зоркий