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Из зоны платной парковки в Петербурге эвакуировали более 40 машин без номеров

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отчитался об эвакуации автомобилей без государственных номеров из зоны платной парковки. Такая работа ежедневно ведется на всех улицах в Центральном и Адмиралтейском районах города, сообщили в ведомстве. По данным комтранса, на специализированную стоянку было перемещено более 40 машин без госномеров.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На всех водителей данных транспортных средств составили протоколы. Также вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Нарушителям предстоит штраф в размере 3 тыс. рублей без права на 50% скидку, напомнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге могут закрыть для въезда дворы в зонах платной парковки. В Законодательном собрании города сейчас обсуждается возможность разрешить в таких дворах упрощенную установку шлагбаумов.

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