МЧС Кубани: на юго-востоке края из-за ливней ожидается выход рек из берегов

Грозовые ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются до конца мая в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В ведомстве предупреждают, что сильные и очень сильные дожди могут привести к выходу рек из берегов на юго-востоке Кубани. В зоне возможного подтопления находятся восемь районов: Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Новокубанский, Кавказский, Гулькевичский, Курганинский, Усть-Лабинский.

Спасатели публикуют памятку, в которой прописаны основные меры безопасности при паводках. В случае затопления жителям населенных пунктов рекомендуют в первую очередь оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Перед эвакуацией необходимо отключить электро- и газоснабжение в домах, выпустить домашний скот. Если покинуть зону затопления быстро не удается, спасатели советуют подняться на верхние этажи или чердаки.

«Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи. После спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов. Категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки»,— говорится в сообщении МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб, «01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского), «101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).

Дожди в Краснодарском крае и Адыгее уже привели к затоплению домов и участков в нескольких населенных пунктах. Так, в Курганинском районе объявлен режим ЧС из-за паводков. 26 мая в четырех поселениях Лабинского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. В адыгейском ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены частные домовладения и дороги.

Наталья Решетняк

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