Силовики устроили облаву на нарушителей противопожарного режима в Екатеринбурге

Полиция и МЧС провели рейды по поиску нарушителей особого противопожарного режима в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Мероприятия проводятся на берегах городских водоемов и в лесопарках.

В полиции заявили, что некоторые граждане «совершенно безразлично» относятся к опасности возникновения пожаров и «трагическим последствиям», к которым они приводят. Так, при обходе водоемов силовики обнаружили сразу несколько компаний, жарящих шашлыки на открытом огне. При этом люди начинали возмущаться, когда от них требовали потушить огонь.

Основную же долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство.

Напомним, в Свердловской области уже месяц идет борьба с лесными пожарами. В начале мая площадь возгораний достигала 100 тыс. га. Впоследствии масштаб пожаров удалось значительно снизить, однако на этой неделе из-за сухой и жаркой погоды огонь вновь начал активно распространяться. Впрочем, за минувшие сутки площадь пожаров удалось сократить в пять раз.

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