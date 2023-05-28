Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в пять раз — с 14,3 тыс. га до 3 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Сейчас в области действуют 19 возгораний, из которых восемь локализованы на площади 841 га.

Накануне удалось потушить 10 пожаров на площади более 16,1 тыс. га. Самый крупный из них был в Махневском муниципальном образовании (16 тыс. га). В тушении задействованы более 900 человек и порядка 120 единиц техники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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