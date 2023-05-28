Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк перешел в СКА

В ближайшее время хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга подпишет контракт с нападающим Арсением Грицюком. Форвард расстался с омским «Авангардом», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

О том, что СКА получил спортивные права на Арсения Грицюка, сообщил сайт клуба. «Авангард», в свою очередь, в кратком пресс-релизе пожелал нападающему успехов в карьере.

В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги 2022/2023 Арсений Грицюк набрал 40 очков (четвертый результат в «Авангарде»), в плей-офф – еще четыре.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее было объявлено о переходе в санкт-петербургский СКА еще одного нападающего «Авангарда» – Сергея Толчинского.

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Валерий Лавский