Нападающий Сергей Толчинский ушел из омского «Авангарда»

Сергей Толчинский покинул омский «Авангард» и перешел в санкт-петербургский СКА. Соглашение с ним подписано до 30 апреля 2028 года, говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба из северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Толчинский выступал за «Авангард» три последних сезона, став одним из лучших нападающий сибиряков. В 2021 году в составе омичей стал обладателем Кубка Гагарина.

По данным сайта «Авангарда», в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате игрок провел 68 матчей – больше всех в команде, и набрал 56 очков (16 голов и 40 передач). В плей-офф Сергей Толчинский набрал еще семь очков.

Ранее сообщалось о том, что «Авангард» покинуло несколько нападающих. В их числе американец Алекс Броадхерст, который перешел в хабаровский «Амур».

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Валерий Лавский